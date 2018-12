Hanoi, 4 décembre (VNA) - Russian Helicopters, une société de conception et de fabrication d'hélicoptères basée à Moscou, envisage d'accroître sa part du marché des hélicoptères civils au sein de l'ASEAN.

Hélicoptère Mi-171A2 de Russie. Photo : TASS/VNA



Russian Helicopters, une filiale de la société d'État Rostec, a présenté deux modèles, l'Ansat et le Mi-171A2, près de l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie lors de la visite en hélicoptère de la société en Asie du Sud-Est.



La compagnie a l'intention d'augmenter sa part actuelle de 2% sur le marché des hélicoptères civils pour atteindre entre 5 et 7% de parts de marché d'ici cinq ans, a déclaré son directeur exécutif, Andrey Boginsky.



Il a indiqué que son entreprise envisageait de livrer 15 hélicoptères à la Malaisie au cours des trois prochaines années.



Il a indiqué que la demande d'hélicoptères civils dans l'ASEAN pourrait s'élever à 420 appareils pour les 10 prochaines années.



Ansat est un hélicoptère polyvalent léger doté de deux moteurs. Il a été certifié pour fonctionner dans les climats chauds et peut être utilisé pour le transport de fret et de passagers, l'observation, les opérations de recherche et sauvetage, les travaux de lutte contre l'incendie et les tâches médicales et d'urgence.

Pendant ce temps, le Mi-171A2 est un hélicoptère polyvalent de taille moyenne qui fonctionne efficacement et en toute sécurité jour et nuit, dans les hauts plateaux, à des températures basses et élevées, avec une humidité plus élevée et au-dessus de la surface de l'eau. -VNA