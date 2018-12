Une peinture de l'exposition "Ruelles et mémoires". Photo: CVN/VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'exposition "Ruelles et mémoires" a été inaugurée le 11 décembre au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle est le fruit d’un collectif d'artistes: Mai Nam, Nam Anh, Nguyên Duy Nhut, Thông Nguyên et Nguyên Thanh Thuy.



La mémoire peut se développer de différentes façons. Grâce à elle, les peintres peuvent exprimer leurs émotions, leurs pensées et leurs sentiments. Les ruelles présentées dans cette expo sont bien réelles dans l'esprit des cinq artistes. "Parce que tout peut disparaître, changer avec le cours de la vie, suivre des hauts et des bas, tout reste dans le domaine de la mémoire, dans la mémoire d'un temps, d'une vie" a ainsi partagé l'artiste Mai Nam.



"Ruelle est un nom cher au cœur des citadins. Saïgon possède des milliers de ruelles abritant de nombreuses couches de la société. La ruelle est un portrait aux multiples facettes de Saigon, avec de nombreux angles de caractère et d'émotion, de rythme, de formes..." a partagé l'artiste Nguyên Duy Nhut.



L'exposition "Ruelles et mémoires" présente 47 peintures et met en lumière plusieurs techniques picturales (peinture à l'huile, laque, collage entre autres).



L'exposition dure jusqu'au 21 décembre. -CVN/VNA