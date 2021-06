Un robot de contrôle de température corporelle fabriqué par Zorabots. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - Zorabots, une entreprise belge à la pointe de la robotique, s'intéresse au Vietnam, en raison du développement et des potentiels de son marché des sciences et technologies, selon son co-fondateur et son directeur général, Fabrice Goffin.



Une autre raison concerne le fait qu’avant la pandémie de COVID-19, le Vietnam organisait régulièrement une exposition internationale annuelle sur le contrôle et l'automatisation avec la participation de nombreuses entreprises prestigieuses de technologies et d'automatisation dans le monde, a-t-il expliqué.



Avec un marché plein de potentiels comme le Vietnam, le co-fondateur de Zorabost s’est déclaré convainçu que son entreprise aurait de nombreuses opportunités de développement dans ce pays d’Asie du Sud-Est.



Actuellement, Zorabots travaille avec des partenaires vietnamiens pour entrer rapidement sur ce marché.



Zorabots veut se concentrer sur l'éducation et la santé, deux domaines qui ont un grand besoin du soutien des technologies et des robots, selon Fabrice Goffin.



L’entreprise flamande s’est spécialisée dans la production des robots humanoïdes. Elle fait aujourd’hui partie des leaders au niveau global. -VNA