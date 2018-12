L'ambassadeur vietnamien Pham Sanh Chau rencontre des représentants d'agences de voyage indiennes lors de l'événement. Photo : VNA

Mumbai (VNA) - Un roadshow de promotion touristique du Vietnam sur le marché indien fut organisé le 13 décembre à Mumbai, Etat du Maharashtra.



S’exprimant lors de l’ouverture de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a indiqué que le Vietnam possédait huit patrimoines mondiaux reconnus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), outre une série de sites historiques préservés intacts et de nombreuses plages magnifiques.



Selon l'ambassadeur Pham Sanh Chau, les touristes trouveraient des marques audacieuses de la culture indienne dans les anciens temples hindous à Ho Chi Minh-Ville ou dans le sanctuaire de My Son, dans la province de Quang Nam (Centre).



Le diplomate a souligné que le Vietnam proposait une gamme complète de services pouvant répondre aux besoins des visiteurs étrangers.



À cette occasion, Pham Sanh Chau a invité les voyageurs indiens, les voyagistes et les agences de voyage à promouvoir le tourisme et à développer leurs activités touristiques au Vietnam.



Dans le cadre de ce programme, la délégation de l’ambassade du Vietnam a travaillé avec les autorités locales et des entreprises à propos de la coopération bilatérale dans les domaines culturel et touristique ainsi que des efforts visant à promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays.



Auparavant, l'ambassade du Vietnam avait organisé un programme de promotion similaire à New Delhi le 4 décembre, afin de promouvoir l'exploration du marché touristique potentiel de l'Inde. Ces programmes sont une excellente occasion pour les agences de voyage de créer des liens, d’échanger et de promouvoir des activités touristiques entre le Vietnam et l’Inde.



Cette année, le nombre total des touristes indiens au Vietnam et vietnamiens en Inde devrait atteindre environ 200.000. Actuellement, environ 3 millions de touristes indiens visitent l’Asie du Sud-Est chaque année. -VNA