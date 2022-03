Photo d'illustration: nongnghiep.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas) doit travailler le 9 mars avec certaines banques et compagnies maritimes concernées, tout en continuant de recevoir des plaintes d’exportateurs, pour chercher à résoudre les risques de fraude et de perte de marchandises pour 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l’Italie.



Auparavant, la Vinacas a envoyé des dépêches urgentes à l'ambassade, à l’Office du Commerce du Vietnam en Italie et aux ministères et agences concernés pour demander une assistance urgente dans cette affaire.



Selon les premières informations de la Vinacas, par l'intermédiaire du courtier de la société Kim Hanh Viet, certains exportateurs vietnamiens de noix de cajou ont signé des contrats d'exportation de 100 conteneurs vers l'Italie, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Les compagnies maritimes internationales Cosco, YANGMING, HMM, ONE assurent le transport, avec pour destination les ports de Gênes et de La Spezia (Italie). Cependant, à ce jour, un certain nombre de conteneurs sont arrivés en Italie mais les exportateurs n'ont toujours pas reçu de paiement. D’autres conteneurs arriveront prochainement en Italie.

Les documents demandant la collecte d’argent envoyés aux banques de l'acheteur en Turquie comportent tous un changement du code SWIFT (code d'identification internationale pour les banques). Les banques de l’acheteur ont annoncé que l’acheteur n’était pas leur client. Actuellement, les exportateurs sont inquiets car ils ne savent pas où se trouvent les documents originaux.



La Vinacas a demandé à l'ambassade et à l’Office du Commerce du Vietnam en Italie d’assister les exportateurs en travaillant avec les autorités compétentes et les compagnies maritimes en Italie, demandant aux compagnies maritimes d'appliquer des mesures "urgentes" en conservant temporairement les conteneurs de noix de cajou du Vietnam qui sont arrivés et arriveront en Italie, sans remettre les marchandises au destinataire même s'il présente le connaissement original. La partie vietnamienne a également proposé aux compagnies maritimes de ne remettre les marchandises qu'après une confirmation du vendeur (exportateur au Vietnam), et d'informer immédiatement le vendeur de toutes les informations reçues du destinataire. -VNA