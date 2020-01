Photo : VOV



Hanoï (VNA) - L’ambiance du nouvel an lunaire au Vietnam et à l’étranger, les fêtes printanières, les us et coutumes… sont largement couverts dans les publications spéciales du Têt du rat.



Avant et pendant le Têt, des salons de presse sont ouverts dans presque toutes les localités. Nguyên Diên Niên, un visiteur : « J’ai fait un tour des kiosques de presse. Les éditions spéciales du Têt me plaisent beaucoup. C’est très riche et très sympa. »



Hô Quang Loi, vice-président de l’Association des journalistes vietnamiens, fait savoir : « Les éditions printanières relatent l’ambiance du Têt partout dans le pays, les souhaits du peuple pour une nouvelle année prospère, ainsi que la confiance renforcée de la population dans le Parti et le gouvernement. »



Le quotidien Nhân Dân (Le Peuple) dans son article « Balade exotique » énumère certaines traditions insolites pratiquées à l’occasion de Têt dans différentes régions du Vietnam. Il cite entre autres : la fête du vol pour souhaiter de la chance aux habitants de Phong Thô, un district montagneux de la province de Lai Châu (nord) ; la leçon de morale dispensée par les chamans de Môc Châu (Son La - nord) ou encore l’enlèvement de la fiancée chez les Mông à Muong Khuong (Lào Cai - nord).



Le journal Tuôi Tre (La Jeunesse) présente le banh chung noir typique des Tày dans la province de Hà Giang (nord). En plus des ingrédients habituels (porc, haricots mungo et poivre), ce gâteau traditionnel de Têt emballé dans les feuilles de phrynium est confectionné, par les Tay, avec du riz gluant coloré. La couleur noire du riz provenant d’un mélange carbonisé de lilas de Perse, de paille et de sésame.



L’article intitulé « Le printemps dans les maisons de solidarité », publié dans le journal Dai Doàn Kêt (Grande union) rend compte du bonheur des personnes défavorisées du district de Tri Tôn, (An Giang - sud) qui ont quitté en 2019 leur demeure précaire pour emménager en 2020 dans une maison solide offerte par l’Église bouddhique vietnamienne. Ce nouveau logis leur permettra de fêter le Têt du rat décemment.



Dai Doàn Kêt rapporte aussi l’ambiance du Têt célébrée en Russie, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et l’attachement de la diaspora vietnamienne à son pays d’origine dans son article « Un Têt loin du pays natal ».



Hà Nôi Moi (Hanoï nouveau) emmène les lecteurs au marché Hàng Luoc. Ce marché floral très populaire a lieu entre la dernière pleine lune et le dernier jour de l’année lunaire. Les gens y viennent pour acheter des fleurs et des plantes et retrouver l’ambiance typique de la capitale millénaire à l’approche du Têt.



Le journal Tinh Hoa Dât Viêt (Quintessence vietnamienne) propose une liste des grandes fêtes printanières, comme la fête de la pagode des Parfums à Hanoï, le festival des chants alternés Lim dans la province de Bac Ninh, la fête de la montagne Bà Den - la Vierge Noire à Tây Ninh. L’originalité des villages horticoles de Sa Dec (Dông Thap - sud) et de Phung Công (Hung Yên - nord) est soulignée.



Le journal Quân Dôi Nhân Dân (L’Armée populaire) décrit l’ambiance festive des habitants et soldats basés à l’archipel de Truong Sa (Spratleys). L’article « Défendre l’espace aérien au printemps » du journal Tuôi Tre est consacré aux soldats du régiment 292 de l’armée de l’air stationnés sur l’île de Phu Quy qui surveillent l’espace aérien au-dessus de la mer Orientale et protègent la souveraineté du pays.



Poèmes, reportages photos, rétrospectives sur l’histoire du pays sont également présents dans les colonnes du Têt.-VOV/VNA