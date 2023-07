La cascade Pac Sui dans le district de Tiên Yên, province de Quang Ninh.

Quang Ninh (VNA) - Le district de Tiên Yên, province de Quang Ninh (Nord), se concentre sur le développement du tourisme associé à la connexion régionale. Il améliore ses infrastructures pour servir l’écotourisme et valoriser le tourisme culturel avec la participation des habitants locaux.

Dès le début de 2023, Tiên Yên a élaboré un plan de développement touristique qui va avec la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles. L’objectif est de faire du district un centre riche en identité culturelle des ethnies de la région Nord-Est.

Tiên Yên est un district montagneux qui abrite un large relief. Son système de mangroves, qui s’étend le long de la côte avec plus de 2.000 ha, est apprécié comme l’écosystème le plus diversifié du Nord. Cette destination possède également de nombreux paysages magnifiques tels que la cascade Pac Sui, les champs en terrasses, les collines et les montagnes majestueuses. Elle compte actuellement 21 vestiges historiques et culturels dont cinq classés au niveau provincial.

Sa richesse historique et culturelle ainsi que ses paysages naturels magnifiques ont créé son identité unique et diversifiée. Les patrimoines culturels immatériels comme les costumes, les us et coutumes, l’artisanat, ainsi que les fêtes culturelles, les activités de sport, ou encore la rue piétonne, contribuent également à l’attraction touristique de cette localité. Des valeurs ajoutées et des potentiels pour que Tiên Yên stimule l’écotourisme et poursuive son développement socio-économique durable.

Afin de promouvoir ces atouts, les autorités locales ont mis en œuvre de nombreuses solutions créatives. Chaque année, le Comité populaire du district de Tiên Yên promulgue des documents et plans de développement du tourisme en liaison avec la préservation des patrimoines culturels dont l’édification, le soutien et la promotion des produits touristiques.

La localité donne la priorité à l’octroi de capitaux d’investissement dans les infrastructures afin de servir les attractions telles que la route reliant la Nationale 18A à la zone touristique de la cascade Pac Sui, la réparation et l’extension de la route reliant la Nationale 4B au centre de la commune de Hà Lâu, la construction des digues de la rivière Tiên Yên, du pont Bên Châu...

Solutions à prendre

La mise en service de l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai en septembre 2022 est une occasion de développer le tourisme des localités dans la région Nord-Est car elle permet de réduire le temps de circulation. Pour cette raison, Tiên Yên a élaboré un plan de développement touristique le long de l’autoroute Ha Long - Vân Dôn - Mong Cai.

“Nous donnons des conditions favorables pour que les entreprises investissent dans le tourisme, l’hôtellerie-restauration et le divertissement. Nous nous concentrons sur la planification et attirons des financements afin de créer un certain nombre de produits de haute qualité comme le centre d’exposition et la présentation des spécialités locales. Nous cherchons également à développer des établissements d’hébergement de bonne qualité”, a indiqué Pham Van Hoài, vice-président du Comité populaire du district de Tiên Yên.

La localité continue d’investir dans des ouvrages d’infrastructures afin de renforcer le développement touristique comme l’embellissement des rues piétonnes, l’édification du village de la culture des Tày dans le village de Dông Dinh, commune de Phong Du, l’accomplissement de la route reliant le centre de la commune de Dai Duc à Dai Thành… Elle met l’accent sur l’amélioration de la qualité des produits et services touristiques, dont l’édification des circuits reliant Tiên Yên et Binh Liêu pendant deux jours et une nuit.

En 2022, Tiên Yên a attiré 85.000 visiteurs. Pour cette année, il table sur plus de 100.000 touristes. Selon le Comité populaire du district, depuis le début de l’année, ses activités touristiques montrent des signes positifs. Lors des vacances du 30 avril et du 1er mai 2023, il a accueilli 13.180 touristes, avec des revenus estimés à plus de 5,5 milliards de dôngs, soit une augmentation de près de 11.000 personnes par rapport à la même période de l’année dernière.

Avec une bonne préparation des établissements d’hébergement et de nouveaux produits touristiques, Tiên Yên semble créer une véritable percée dans le développement du secteur touristique. -CVN/VNA