La réunion sur les piliers de la Communauté de l’ASEAN. Photo: VNA

Hanoï, 26 décembre (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a présidé le 26 décembre à Hanoï une réunion sur les piliers de la Communauté de l’ASEAN, relative aux contributions de ministères et secteurs à la coopération de l’ASEAN, avec la participation d’une centaine de représentants des ministères et secteurs.

Les participants ont écouté un rapport sur le panorama de la coopération de l’ASEAN et les contributions du Vietnam à ce bloc régional.

Ils ont estimé que l’ASEAN obtenait de nombreuses réalisations importantes dans divers domaines. Durant ces 22 ans de coopération, l’ASEAN a aidé le Vietnam à créer un environnement de paix et de stabilité pour le développement socio-économique, accélérer l’intégration internationale et améliorer sa position internationale.

Selon les participants, l’ASEAN rencontre des difficultés et défis qui demandent les efforts communs et les contributions actives des pays, dont le Vietnam.

Présent à la réunion, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Tuan Anh a cité les défis qui se posent pour l’ASEAN, notamment le protectionnisme et le manque de produits majeurs.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a demandé aux ministères et secteurs d’étudier le processus de coopération au sein de l’ASEAN et de proposer des mesures précises pour accélérer les activités de coopération de l’ASEAN.

En conclusion, Pham Binh Minh a félicité les ministères et secteurs pour leurs contributions à cette coopération et demandé à ceux-ci de prendre des mesures précises pour enrichir la connaissance sur le rôle et l’importance de l’ASEAN, améliorer la capacité de cadres et renforcer la coordination dans les domaines de coopération de l’ASEAN.

Il a demandé une préparation minutieuse des ministères et secteurs pour que le Vietnam puisse assurer bien la présidence de l’ASEAN en 2020. -VNA