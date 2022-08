Panorama de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 8e réunion du Comité directeur national sur le guichet unique de l'ASEAN, le guichet unique national et la facilitation du commerce (Comité 1899) a eu lieu le 5 août à Hanoï. Elle a été présidée par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, également son président.



La réunion avait pour objet de dresser le bilan de travail du Comité en 2021 et au premier semestre 2022, de définir des orientations et tâches d’ici fin de l’année.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré apprécier les efforts et les réalisations des organes compétents dans la mise en place du guichet unique national, du guichet unique de l’ASEAN ainsi que dans la facilitation du commerce.



Il a demandé aux ministères, organes et unités concernés de revoir toutes les procédures administratives afin de minimiser les chevauchements et d’économiser du temps dans le dédouanement. Il a notamment souligné qu'il était urgent d'élaborer rapidement un décret sur la connexion et le partage d'informations dans l’import-export et le transit de marchandises; la sortie, l'entrée et le transit de personnes et de moyens de transport selon le guichet unique national en fonction de la situation réelle.-VNA