Hanoï (VNA) – Une réunion informelle par visioconférence entre les ambassadeurs des dix États membres élus du Conseil de sécurité des Nations Unies (E10) et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a eu lieu le 21 mai.Cet événement était placé sous la présidence de l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, également coordinateur en mai 2020 des E10 (Elected Ten).Lors de la réunion, l’ambassadeur vietnamien a déclaré saluer les efforts menés ces derniers mois par le secrétaire général de l’ONU face à la pandémie de coronavirus. Il a dit que ces efforts avaient contribué à limiter la propagation de la pandémie et à assister les victimes, tout en aidant à affirmer le rôle positif de l’ONU en tant qu’organisation internationale la plus grande au monde.L’ambassadeur Dang Dinh Quy a souligné que le Vietnam collaborerait étroitement avec les E10 et les autres membres du Conseil de sécurité, soutiendrait les efforts du secrétaire général de l’ ONU afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, de contenir la pandémie et de promouvoir le développement durable.Lors de la réunion, le secrétaire général de l’ONU a indiqué qu’en cette conjoncture, les E10 avaient un rôle important et pouvaient promouvoir les mesures concrètes afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Antonio Guterres a également apprécié les diverses initiatives lancées par les E10 lorsqu’ils assumaient alternativement la présidence du Conseil de sécurité lors de ces derniers mois.Les E10 ont déclaré tenir en haute estime les efforts du secrétariat, notamment du secrétaire général de l’ONU, pour aider les pays à faire face à la pandémie de COVID-19. Ils ont souligné que plusieurs propositions et initiatives du secrétaire général avaient facilité la coordination internationale et la mobilisation des ressources et moyens nécessaires, contribué à assister des millions de personnes dans la crise humanitaire.Chaque mois, les 10 pays membres non permanents du Conseil de sécurité avaient un déjeuner informel de travail avec le secrétaire général de l’ONU sur les sujets requérant une attention d’urgence du mois. En raison de la pandémie de coronavirus, cet événement a été suspendu. En tant que coordinateur des E10 en mai 2020, le Vietnam a cherché à promouvoir l’organisation de cette activité en utilisant la visioconférence. -VNA