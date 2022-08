Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La réunion extraordinaire d’août du Comité permanent de l’Assemblée nationale a débuté le 29 août à l’après-midi à Hanoï, sous la présidence du président de l’organe législatif, Vuong Dinh Hue.



Les participants ont étudié la liste et le montant de capital pour les projets inscrits dans le cadre du Programme de reprise et de développement socio-économiques. Ils ont également discuté de l’ajustement du plan budgétaire 2022 pour les ministères, des organes relevant du ressort central et des localités.



Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que le Comité permanent travaillait dans un esprit actif pour créer des conditions favorables à la croissance et à la réalisation des objectifs socio-économiques.



Lors de la réunion, par délégation du Premier ministre, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Quoc Phuong, a présenté un rapport concernant la liste et le montant de capital pour les projets inscrits dans le cadre du Programme de reprise et de développement socio-économiques, l’ajustement du plan budgétaire 2022 pour les ministères, des organes relevant du ressort central et des localités.



Le rapport du gouvernement propose la publication d’une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur l'allocation de capitaux pour le développement du Programme de reprise et de développement socio-économiques et l'ajustement du plan d'investissement de fonds du budget central en 2022.-VNA