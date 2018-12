La 29e réunion du Comité de coordination intergouvernemental pour le Centre tropical vietnamo-russe. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le 4 décembre, le Comité de coordination intergouvernemental pour le Centre tropical vietnamo-russe a tenu sa 29e réunion à Moscou pour évaluer le fonctionnement du centre au cours de l’année 2018.



La réunion a été co-présidée par le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh, en visite de travail en Russie, et le vice-ministre russe de la Science et de l'Enseignement supérieur, Aleksey Mikhailovich Medvedev. Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh et le vice-ministre russe Aleksey Mikhailovich Medvedev sont également présidents des sous-comités du Vietnam et de Russie au sein de ce Comité de coordination intergouvernemental.



Les participants de la réunion ont également approuvé les plans de recherche scientifique du Centre tropical vietnamo-russe pour 2019 et pour le prochain quinquennat.



À cette occasion, les deux parties ont organisé une cérémonie pour décerner l'Ordre de l'Amitié de l'État du Vietnam à Mikhail Vasilyevich Kucherov, ancien membre permanent et secrétaire scientifique du sous-comité de Russie au sein du Comité de coordination intergouvernemental.



Plusieurs membres du personnel russe du Centre tropical vietnamo-russe ont reçu un satisfecit de la part du ministre de la Défense du Vietnam.



La 30e réunion du Comité de coordination intergouvernemental pour le Centre tropical vietnamo-russe se tiendra au 4e trimestre 2019 à Hanoï.



Fondé le 7 mars 1988 en vertu d’un accord entre le ministère vietnamien de la Défense et l’Académie des sciences de Russie, le Centre tropical vietnamo-russe étudie la biologie, la médecine, la pollution de l’environnement et le traitement des effets de la dioxine au Vietnam.



Le centre opère dans trois domaines principaux: l'endurance tropicale, l'écologie tropicale et la biomédecine tropicale. Il travaille également sur l'application et le transfert de technologies, fournit des services scientifiques et technologiques, et facilite la formation continue des scientifiques.



Le centre est également chargé de coordonner la collaboration entre les organismes de recherche vietnamiens et russes. Plus de 4.000 scientifiques russes, dont de nombreux experts, ont travaillé au centre. La coordination entre le centre et ses partenaires de la République de Corée, du Canada et du Japon s’est révélée efficace. –VNA