Bangkok, 6 mai (VNA) - La Thaïlande organisera du 19 au 22 mai une réunion des ministres responsables du Commerce du Forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC MRT) pour promouvoir l'économie numérique et la relance économique post-pandémique entre autres objectifs, a déclaré le 5 mai un haut responsable du ministère thaïlandais du Commerce.

Le vice-Premier ministre et ministre du Commerce Jurin Laksanawisit. Photo : Bangkok Post

Auramon Sapthaweetham, directrice générale du Département des négociations commerciales (DTN), a déclaré que le vice-Premier ministre et ministre du Commerce Jurin Laksanawisit présidera la réunion de l'APEC MRT.

La réunion abordera plusieurs questions, notamment la promotion du modèle d'économie bio-circulaire-vert, la coopération pour assouplir les restrictions commerciales et d'investissement, la promotion du tourisme, les accords de libre-échange et la promotion de la mise en œuvre d'une économie et d'une société numériques, a déclaré Auramon Sapthaweetham.

Au cours de la réunion, les ministres des pays membres discuteront également de la coopération pour la durabilité de la production alimentaire et du commerce dans le contexte de "nouvelle normalité" qui conviendra à l'ère post-COVID-19, a-t-elle ajouté.

Les États membres seront invités à soutenir l'accès aux vaccins et aux biens nécessaires, a-t-elle déclaré.

En novembre 2021, la Thaïlande a repris la présidence tournante de l'APEC de la Nouvelle-Zélande, choisissant «Ouvrir, connecter, équilibrer» comme thème de l'APEC 2022.

La réunion annuelle des dirigeants des économies de l'APEC se tiendra les 18 et 19 novembre à Bangkok.- VNA