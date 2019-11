Le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam à l'AMMTC-13 (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - La treizième réunion ministérielle de l'ASEAN sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale (AMMTC-13) et les réunions connexes ont eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, avec la participation des délégations des 10 pays membres de l'ASEAN et du secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Hoang Anh Tuan.

Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique est dirigée la délégation vietnamienne composée de représentants des ministères de la Défense et des Affaires étrangères.

Lors de la séance plénière de la treizième réunion sur le financement du terrorisme, les délégations participantes ont évalué la situation de la criminalité transnationale de chaque pays ainsi que de la région au cours des dernières années. Les pays ont reconnu et apprécié les efforts déployés dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier dans la mise en œuvre des accords conclus lors de la douzième réunion de l’AMMTC en 2018 à Naypyitaw, au Myanmar, ainsi que du Plan d'action de l'ASEAN pour la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale (2016-2025).

S'exprimant lors de la séance plénière de l’AMMTC-13, le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a annoncé des résultats obtenus par le Vietnam en matière de prévention et de lutte contre la criminalité depuis la 12e réunion du comité. Le ministre To Lam a souligné l'engagement du Vietnam à participer activement et de manière responsable aux cadres de coopération de l'ASEAN en général et à la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale en particulier dans le contexte où le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020.

Afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale dans la région de l'ASEAN, le ministre To Lam a demandé aux pays de l'ASEAN de poursuivre leurs recherches et de soutenir l'initiative du Vietnam considérant la contrebande d'antiquités comme un domaine prioritaire de coopération au sein du SOMTC/AMMTC. Il a déclaré que les organismes chargés de l'application de la loi de l'ASEAN devraient continuer à maintenir et à renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale; faciliter l’échange d'informations, le partage d'expériences en matière de prévention et de lutte contre la drogue; renforcer la coopération en matière d'enquête et de la formation pour améliorer les capacités des forces d’exécution de la loi; rechercher et promouvoir la coopération dans la mise en œuvre effective des demandes d'assistance de la justice pénale entre les pays de l'ASEAN et leurs partenaires, en accordant la priorité aux négociations en vue de la conclusion prochaine d'accords d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées à l'emprisonnement.

À l’issue de l’AMMTC-13, les chefs de délégations ont publié une déclaration commune saluant l’organisation par le Vietnam de l’AMMTC-14 et les réunions connexes en 2020, et a salué les efforts déployés par le groupe de travail SOMTC sur la lutte contre le terrorisme et la violence extrême.

Selon l’agenda, les ministres/chefs de délégations des 10 pays de l'ASEAN auront également des réunions avec les ministres chargés de la criminalité transnationale des pays de dialogue le 28 novembre. -VNA