Hanoï, 6 novembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang l'accompagnant sont revenus à Hanoï le 6 novembre à midi, clôturant leur voyage pour la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), leur visite de travail au Royaume-Uni et une visite officielle en France.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

La tournée du 31 octobre au 5 novembre a été réalisée à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson et du Premier ministre français Jean Castex.

Dès l'arrivée du Premier ministre Pham Minh Chinh et de sa suite à l'aéroport international de Noi Bai, le ministre de la Sécurité publique, au nom de la délégation, a remis du matériel, des fournitures médicales et des fonds pour la lutte contre la pandémie de COVID-19 donnés par des particuliers et des organisations lors du voyage de travail du Premier ministre en Europe aux représentants du ministère de la Santé et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Le ministère de la Santé a reçu du matériel médical et des fournitures pour le traitement du COVID-19 d'une valeur de 3,5 millions de livres sterling et 640.000 euros donnés par des Vietnamiens d'outre-mer et des agences au Royaume-Uni et en France, ainsi que plus de 400.000 seringues et fournitures médicales par l’Association de service médical France-Vietnam.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a reçu deux milliards de dongs (88.000 dollars) et plus de 16.000 livres sterling en espèces donnés par des Vietnamiens d'outre-mer et des agences au Royaume-Uni, et 107.000 euros par la communauté des Vietnamiens et des agences en France.- VNA