Les touristes internationaux se sont sentis complètement en sécurité au Vietnam. Photo: VTC/CPV



Hanoï (VNA) - De nombreux touristes internationaux ont déclaré que le Vietnam leur manquait beaucoup, ils sont donc revenus dès que la pandémie de COVID-19 a été maîtrisée et se sont sentis complètement en sécurité.



Depuis plus de six mois, le Vietnam a complètement ouvert son "industrie sans fumée", les touristes internationaux reviennent de plus en plus. Nombre d'entre eux n'ont pas pu cacher leur joie de voir le véritable retour à la normalité du tourisme au Vietnam.



Le Srilankais Dhananjaya, directeur général de Linea Aqua Vietnam Company, a amené des milliers de ses employés à Quang Ninh. "Le Vietnam a beaucoup de beaux paysages. Et nous avons partout reçu un accueil très chaleureux", a-t-il déclaré.



Également du Sri Lanka, Sankha et sa femme sont récemment revenus au Vietnam. M. Sankha a déclaré qu'il avait déjà vécu et travaillé au Vietnam, mais que lorsque l'épidémie de COVID-19 a éclaté, il a dû rentrer chez lui. Le Vietnam lui manquait beaucoup et il parlait toujours des paysages vietnamiens avec sa femme. Une fois la pandémie maîtrisée, sa femme a décidé de partir au Vietnam pour vivre et travailler à ses côtés.



"Je suis allé dans de nombreuses villes du Vietnam et j'ai trouvé que tout était beau. Je suis très impressionné par les Vietnamiens, toujours amicaux et prêts à aider. Les voyages du Nord au Sud et la nourriture me fascinent", a déclaré M. Sankha.



Exprimant également son amour pour le Vietnam, Mme Dinali a déclaré: "Votre pays est très beau. J'aime vraiment le Vietnam, ses habitants et sa cuisine. Je suis extrêmement heureuse d'avoir l'opportunité de venir ici. Je reviendrai certainement plusieurs fois avec ma famille à l'avenir".



Commentant le tourisme post-pandémie, Mme Dinali a estimé que le gouvernement vietnamien l'avait très bien relancé. Actuellement, tout est normal. Toutes les restrictions ont été levées pour faciliter l'entrée et les déplacements des touristes.



M. Dhananjaya a déclaré se sentir en sécurité au Vietnam: "Je pense que votre pays est extrêmement sûr, car le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait faire. Je pense qu'il n'y a plus d'obstacles aux déplacements. J'amènerai ma famille ici et recommanderai à tous mes amis au Sri Lanka de venir visiter votre pays".



Selon l'Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli 2,35 millions d'arrivées internationales en 10 mois, 18,8 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Toutefois, il s’agit d’une baisse de 83,7% par rapport à la même période de 2019, l'année précédant l'épidémie de COVID-19. - CPV/VNA

