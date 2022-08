Hanoi (VNA) – Anna Murphy du prestigieux magazine britannique The Times a récemment publié un article sur son voyage de retour au Vietnam après la pandémie.

Le paysage sauvage de Sa Pa est impressionnant pour les touristes étrangers. Photo: The Times



Récemment, Anna Murphy du prestigieux magazine britannique The Times a publié un article sur son voyage de retour au Vietnam après la pandémie, intitulé "Return to Vietnam: from south to north on an immersive tour".

J’ai été guidée par un local pour faire du scooter dans cette ville animée. Il m’a dit de suivre le rythme et de toujours regarder devant. J’ai eu peur, mais j’ai finalement réussi.

Au cours de mes nombreuses visites dans d’autres villes asiatiques, c’est à Hô Chi Minh-Ville que je me suis senti le plus à l’aise. J’ai découvert cette ville d’une manière que je n’avais jamais pratiquée auparavant. C’est de rouler tranquillement à moto!

En s’arrêtant aux feux tricolores, nous nous rapprochons de la vie des locaux en sueur, en tongs avec parfois deux ou trois enfants ou des dizaines de poulets à l’arrière. Pendant un instant, vous aurez l’impression de vivre leur vie plutôt que celle d’un touriste. Ils disent bonjour et disparaissent en une fraction de seconde.



Dans les longues rues qui sillonnent la ville, vous voyez des gens assis sur des chaises en plastique mangeant du pho à tout moment de la journée. Notre guide nous a dit que de nos jours, la plupart des Vietnamiens ne suivent aucune religion. Mais je pense que le pho est comme une religion populaire dans ce pays.



L’une des choses intéressantes en venant au Vietnam est la possibilité de remonter dans le passé. Notre délégation a continué jusqu’à Sa Pa, près de la frontière nord avec la Chine. Sa Pa est un endroit où l’on peut visiter des villages éternels au milieu de vastes rizières.



Ici, de nombreuses femmes âgées portent des costumes brodés et des chapeaux traditionnels de leur ethnie: rouge pour les Dao rouges ou indigo pour les Hmông noirs.

Le complexe paysager de Tràng An. Photo : VNA



En visitant Ninh Binh, une terre surnommée la "baie d’Ha Long terrestre" du Vietnam, nous avons navigué sur la rivière Ngo Dong et admiré des paysages naturels très impressionnants. La rivière se fraie un passage parmi les rizières vertes, avec au loin des montagnes, le tout créant un superbe paysage. – CPV/VNA