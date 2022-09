La vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Thi Thang a reçu le 26 septembre dans la ville Rodrigo Malmierca Diaz, ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Thi Thang a reçu le 26 septembre dans la ville Rodrigo Malmierca Diaz, ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, en visite de travail au Vietnam.

La dirigeante a précisé que dans les temps à venir, Ho Chi Minh-Ville et Cuba devraient promouvoir la coopération dans le développement du tourisme ; intensifier les activités d'échange d'étudiant vietnamiens et cubains ; renforcer l'octroi de bourses aux étudiants de Ho Chi Minh-Ville pour étudier à Cuba et aux étudiants cubains pour faire de leurs études dans la ville.

Ho Chi Minh-Ville est également prête à coopérer avec Cuba pour accélérer les activités de connexion commerciale entre les entreprises des deux parties ; partager d’expériences dans la construction, la gestion et le développement de parcs de haute technologie.

Phan Thi Thang a remercié Cuba pour avoir aidé Ho Chi Minh-Ville dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 et a suggéré que Cuba partage avec la ville ses expériences en matière d'examens et de traitements médicaux, le développement de la santé communautaire, la production de médicaments.

Appréciant le potentiel de développement économique de la mégapole du Sud, Rodrigo Malmierca Diaz a souhaité que la ville partage son expérience en matière de construction et de gestion de parcs de haute technologie afin que Cuba puisse s'appliquer dans son processus de développement économique. Cuba a également souhaité promouvoir les activités d'échange et de promotion commerciale entre les entreprises cubaines et vietnamiennes ; partager des expériences dans la santé, l'agriculture, etc.

Il a remercié Ho Chi Minh-Ville d'avoir rapidement aidé Cuba à surmonter les conséquences de l'incendie d'un dépôt pétrolier dans la province de Matanzas au début du mois d'août.

Rodrigo Malmierca Diaz s'est mis d'accord avec la dirigeante de la ville sur l'orientation pour promouvoir les activités de connexion et d'échange entre les jeunes des deux pays ; augmenter l'échange de bourses d'études entre les deux parties. -VNA