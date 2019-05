L’ambassadeur Vu Hong Nam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur Vu Hong Nam a présenté le 29 avril ses lettres de créance à la présidente des Marshall, docteur Hilda Heine, affirmant que le Vietnam prenait toujours en haute considération le soutien accordé par les îles Marshall au Vietnam ces derniers temps.

Il a tenu en haute estime la position des îles Marshall face au respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, affirmant que le Vietnam participait activement et positivement à la protection de l’environnement, à l’empêchement du réchauffement de la planète. Il a aussi affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait et encourageait la coopération entre les entreprises des deux pays.

La présidente des îles Marshall, docteur Hilda Heine, a estimé les relations entre le Vietnam et les îles Marshall, l’organisation avec succès en juin 2018 par le Vietnam de la 6e Assemblée nationale du Fonds pour l’environnement mondial ainsi que de bons résultats de la rencontre entre elle et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en marge de cet événement.

Elle a demandé une coopération étroite des deux pays avec la communauté internationale pour la protection de l’environnement mondial, la prévention du réchauffement de la planète, l’adaptation à la montée des eaux de l’océan qui menacent l’existence de pays. Elle a souhaité voir les entreprises des deux pays coopérer, renforcer l’échange de produits et demandé au Vietnam d’aider les îles Marshall dans la garantie de la sécurité alimentaire et de coopérer avec le pays dans le tourisme, le transport aérien.

Le même jour, l’ambassadeur vietnamien a rencontré le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, John Silk. Les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale sur la scène internationale, affirmant leur soutien mutuel à propos du respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties ont convenu d’envoyer de délégations d’expert dans chaque pays respectif pour sonder les opportunités de coopération, notamment dans l’agriculture, la pêche. John Silk a souhaité que les deux pays signent d’importants accords concernant le transport aérien et maritime, la facilité de la délivrance de visa.

Lors de la rencontre avec le ministre des Ressources naturelles et des Affaires commerciales Dennis Momotaro, Vu Hong Nam a abordé les questions comme le réchauffement de la planète, la montée des eaux de l’océan et discuté des mesures précises pour réduire les déchets marins, notamment les déchets plastiques qui menaçaient la pêche et le tourisme de nombreux pays.

A cette occasion, Vu Hong Nam a visité certains établissements économiques, touristiques et écoles des îles Marshall et de familles de résidents vietnamiens dans ces îles. -VNA