Le rédacteur en chef de la Revue « Communisme » Doan Minh Huan (gauche) et Mauro Alboresi, secrétaire général du Parti communiste italien (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Du 22 au 25 septembre, une délégation du Comité de rédaction de la Revue « Communisme » dirigée par son rédacteur en chef, professeur associé-docteur Doan Minh Huan, a effectué une visite de travail en Italie.

Durant son séjour, la délégation a rencontré Mauro Alboresi, secrétaire général du Parti communiste italien et des professeurs de l'Université italienne LUISS.

Lors de la rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste italien, Doan Minh Huan, a exprimé sa satisfaction devant le renforcement constant des relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste italien, avant de faire savoir que le Parti communiste du Vietnam prépare actuellement des documents pour le 13e Congrès national du Parti.

De son côté, le secrétaire général Mauro Alboresi a réaffirmé que la relation entre le Parti communiste italien et le Parti communiste du Vietnam avait toujours été une relation très importante et appréciait la préparation par le Parti communiste du Vietnam pour son 13e Congrès national. Dans le même temps, il a déclaré que ce congrès était un événement important non seulement pour le Parti communiste du Vietnam, mais également pour le Parti communiste italien et le Mouvement communiste international.

Egalement dans le cadre de sa visite, la délégation a rencontré des professeurs de l'Université LUISS d'Italie pour discuter de la situation politique d’Italie, de la mondialisation et de la révolution 4.0.

Selon l’agenda, la délégation vietnamienne continuera à effectuer une visite de travail en Grèce du 25 au 29 septembre pour travailler avec des responsables du journal Kahimerini et la revue Solid.net, et prendre une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste de Grèce. -VNA