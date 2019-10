Dan Gavel, président du fonds d’investissement australien Black Sheep, lors du séminaire. Photo : VNA



Sydney (VNA) – Un séminaire consacré à l’entrepreneuriat, la gouvernance et le développement des entreprises a eu lieu le 19 octobre à Sydney, en Australie, dans le but de resserrer les liens entre les sociétés vietnamiennes dans cette ville australienne.



Cet événement a été organisé par la « Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney » (VEAS - l’Association des entrepreneurs vietnamiens à Sydney). Il a réuni 120 hommes d’affaires, étudiants et Vietnamiens d’outre-mer, ainsi que des entrepreneurs australiens.



Lors du séminaire, Dan Gavel, président du fonds d’investissement australien Black Sheep, a souligné les nombreux potentiels du marché vietnamien, notamment dans les secteurs de la logistique et des technologies. Il a conseillé aux entreprises vietnamiennes de s’intéresser davantage à la gouvernance des risques pour s’assurer d’un développement solide.



A cette occasion, le président de la VEAS, Nguyen Ba Luan, a annoncé la signature d’une convention de coopération entre son association et la Hanoi Young Business Association (HANOIBA – Association des jeunes entrepreneurs de Hanoï). Cette convention permettra aux deux associations de développer leur coopération dans l’organisation d’événements, l’affiliation de nouveaux membres et le soutien aux entreprises vietnamiennes au Vietnam et en Australie… -VNA