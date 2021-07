L'Assemblée nationale a décidé d'approuver la proposition du président du Vietnam, selon laquelle le Premier ministre Pham Minh Chinh est vice-président du Conseil national de défense et de sécurité. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a signé la résolution n° 26/2021/QH15 approuvant la proposition du Premier ministre de nommer Pham Binh Minh, Le Minh Khai, Vu Duc Dam et Le Van Thanh au poste de vice-Premier ministre.



Il a également signé la résolution n° 28/2021/QH15 approuvant les propositions du président du Vietnam concernant les postes de vice-président et de membre du Conseil national de défense et de sécurité.



L'Assemblée nationale a décidé d'approuver la proposition du président du Vietnam, selon laquelle le Premier ministre Pham Minh Chinh est vice-président du Conseil national de défense et de sécurité.



L'Assemblée nationale a également approuvé la proposition du président du Vietnam, selon laquelle Vuong Dinh Hue, président de l’Assemblée nationale ; To Lam, ministre de la Sécurité publique ; Phan Van Giang, ministre de la Défense ; Bui Thanh Son, ministre des Affaires étrangères, sont membres du Conseil national de défense et de sécurité.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a également signé la résolution n° 27/2021/QH15 approuvant la proposition du Premier ministre sur la nomination des ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2021-2026.



Plus précisément, To Lam est ministre de la Sécurité publique ; Phan Van Giang, ministre de la Défense ; Bui Thanh Son, ministre des Affaires étrangères ; Pham Thi Thanh Tra, ministre de l’Intérieur ; Le Thanh Long, ministre de la Justice ; Nguyen Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement ; Ho Duc Phoc, ministre des Finances ; Nguyen Hong Dien, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Le Minh Hoan, ministre de l’Agriculture et du Développement rural ; Nguyen Van The, ministre des Transports ; Nguyen Thanh Nghi, ministre de la Construction ; Tran Hong Ha, ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement ; Nguyen Manh Hung, ministre de l’Information et de la Communication ; Dao Ngoc Dung, ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; Nguyen Van Hung, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; Huynh Thanh Dat, ministre des Sciences et des Technologies ; Nguyen Kim Son, ministre de l’Education et de la Formation ; Nguyen Thanh Long, ministre de la Santé ; Hau A Lenh, ministre, responsable du Comité des affaires ethniques ; Nguyen Thi Hong, gouverneure de la Banque d’Etat ; Doan Hong Phong, inspecteur général du gouvernement ; Tran Van Son, ministre, responsable du bureau gouvernemental.



Cette résolution prend effet à compter du 28 juillet 2021.-VNA