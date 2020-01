Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le premier jour du Nouvel An, le gouvernement a publié la Résolution 01/NQ-CP sur les tâches et solutions essentielles à prendre pour réaliser le Plan de développement socio-économique et les Prévisions budgétaires de l’État pour 2020.

Cette année a une grande signification car elle est la dernière année du plan quinquennal 2016-2020. De nombreux événements important sont prévus tels que le 90e anniversaire de la fondation du Parti, le 75e anniversaire de la Fête nationale, le 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, le 90e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam et les Congrès des organisations du Parti à tous les niveaux.



Pour cette année, le gouvernement a pris pour slogan « Discipline, droiture, action, responsabilité, créativité et efficacité » et défini dix groupes de tâches et solutions clés.



Il s’agit de la poursuite d’édification et de perfectionnement du système juridique pour répondre aux exigences d’innovation et de développement ; de l’application stricte des textes juridiques ; de la consolidation du fondement macroéconomique, de la maîtrise de l’inflation ; de l’accélération de la restructuration économique et du renouvellement du modèle de croissance, de l’amélioration de la productivité du travail et de la compétitivité.



En outre, il est nécessaire de mobiliser et d’utiliser efficacement des ressources, d’accélérer la construction d’infrastructures, de valoriser le rôle des zones économiques clés et des grandes villes, de favoriser l’innovation, l’application des progrès scientifiques et technologiques.



Il est également important de focaliser sur le développement socio-culturel, de faire progresser la justice et l’équité sociale, d’améliorer le niveau de vie matérielle et spirituelle des habitants, de renforcer la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement, ainsi que la résilience aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles.



Objectifs du Plan de développement socio-économique en 2020



Le Plan de développement socio-économique en 2020 élabore l’objectif général portant sur le perfectionnement de l’institution de l’économie de marché à orientation socialiste ; la stabilité macroéconomique ; la maîtrise de l'inflation, l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l'efficacité, de l'autonomie et de la compétitivité de l'économie ; la création d’un environnement d’investissement et d’affaires équitable, ouvert et favorable ; la promotion de la restructuration de l'économie associée au renouvellement du modèle de croissance; l’accélération de la mise en œuvre d'importants projets clés; la promotion du rôle de moteur des régions économiques clés et des grandes villes.

Il vise aussi à développer, former des ressources humaines de haute qualité liées au développement scientifique et technologique et à l’innovation; à protéger l'environnement ; à améliorer la qualité de la vie matérielle et spirituelle de la population; à renforcer la gestion foncière et des ressources naturelles, à prévenir les catastrophes naturelles et les épidémies et à réagir au changement climatique; à poursuivre la réforme administrative et judiciaire; à renforcer des mesures de sanctions et à prévenir la corruption, le gaspillage.

En outre, les objectifs du Plan concernent aussi le renforcement de la défense et de la sécurité ; l'amélioration de l'efficacité des activités extérieures et de l'intégration internationale.

Les principaux objectifs sont fixés: le produit intérieur brut (PIB) va augmenter de 6,8%; l’augmentation des prix à la consommation serait inférieure à 4% ; la valeur des exportations va augmenter d’environ 7%; le capital total d'investissement dans le développement social va représenter de 33 à 34% du PIB. Le taux des familles démunies va diminuer de 1-1,5%. -VNA