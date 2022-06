Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut international de recherche en politiques alimentaires (IFPRI) et le Centre régional d'études supérieures et de recherche agricole d'Asie du Sud-Est (SEARCA) ont organisé mercredi à Hanoï le 2e Forum sur la politique de transformation du système alimentaire de l'ASEAN dans la période post-COVID-19.

Ce forum s'inscrit dans le cadre du programme "Transformation agricole et intégration des marchés dans la région de l'ASEAN : répondre aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire et l'inclusivité" (AMTI-ASEAN) financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le programme vise à renforcer la capacité institutionnelle des États membres de l'ASEAN, à faciliter l'intégration des petits commerçants dans l'agriculture et à mettre en œuvre des politiques pour soutenir la transformation inclusive et l'intégration du marché.

Lors de ce forum, chef de l'Institut de Politique et de Stratégie pour le Département agricole et rural (IPSARD) Tran Cong Thang, a déclaré que le Vietnam était l'un des pays ayant une agriculture développée et que l'agriculture jouait un rôle très important, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Les exportations vietnamiennes des produits agricoles ont considérablement augmenté, atteignant un record de 48,6 milliards de dollars en 2021.

Cependant, l'agriculture vietnamienne rencontre encore des difficultés: la qualité des produits agricoles n'est pas à la hauteur de ses potentiels, de nombreux produits ne répondent pas aux normes internationales, les revenus des agriculteurs restent encore faibles...

Pour pallier ces insuffisances, le gouvernement a approuvé la Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050, dans le but de développer l'agriculture sur les bases écologiques et durables. -VNA