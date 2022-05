Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Transports et des Communications, Nguyen Van The, a demandé, lors de la visioconférence de son ministère tenue le 26 mai, de renforcer l'examen et le contrôle des tarifs de fret.

Au cours des cinq premiers mois, le volume de marchandises transportées via les ports maritimes du Vietnam a atteint plus de 304 millions de tonnes (+1% sur un an) dont plus de 78 millions de tonnes exportées (+1%) et plus de 85 millions de tonnes importées (-10%). Les produits domestiques ont occupé plus de 140 millions de tonnes (+8%). Le volume de fret conteneurisé a atteint près de 10,5 millions d’EVP (+1%) dont 3,3 millions d’EVP (+2%) de marchandises exportées et 3,6 millions d’EVP (+6%) de marchandises importées.

Le ministre Nguyen Van The a demandé à l’Administration maritime du Vietnam (VMA) d’édifier des plans d’examen et de travail avec les entreprises afin d'empêcher l'escalade des tarifs de fret.

Concernant le transport routier, le ministre a demandé au Département des transports de se coordonner avec les unités concernées dans la mise en œuvre de mesures pour assurer un trafic sûr et fluide pendant la saison des pluies.

Depuis le début de l’année, au moins 4.733 accidents de la circulation ont été enregistrés, faisant plus de 2.700 morts et plus de 3.000 blessés, soit un recul respectivement de 800 accidents, de 30 morts et 875 blessés par rapport à la même période de l’année précédente. -VNA