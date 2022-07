Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le commissaire européen à l'Agriculture Janusz Wojciechowski ont affirmé la nécessité de renforcer les liens économiques et commerciaux, en particulier dans un contexte d'incertitudes complexes du marché rendant urgent la garantie de la chaîne d'approvisionnement durables et la sécurité alimentaire.

Lors d'une rencontre à Hanoï avec Janusz Wojciechowski, en visite de travail au Vietnam, le ministre vietnamien a hautement apprécié la coordination étroite et efficace de l'Union européenne (UE) dans l'application de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Il a également salué les effets positifs de l'accord sur la promotion du commerce bilatéral, notamment la croissance rapide des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam vers ce marché.

Dans un contexte de diversifier les sources d'approvisionnement pour assurer la sécurité alimentaire, le Vietnam possède de nombreux avantages et est capable de fournir des produits agricoles et alimentaires au marché de l'UE, a-t-il noté.

Nguyen Hong Dien a demandé à l'UE de continuer à accorder la priorité à l'assistance technique et financière ainsi qu'au transfert de technologie au Vietnam afin que le pays puisse mettre efficacement en œuvre des projets et programmes de coopération concernant l’amélioration des capacités, l’élaboration des politiques et modèles de production conforme aux réglementations et normes de l'UE, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments, de mesures phytosanitaires et d'autres critères techniques.



Il a souhaité que l’UE crée à des conditions favorables pour la production, l'examen, la certification et le commerce des produits avec le Vietnam, tout en encourageant les investissements de l'UE dans les domaines prometteurs tels que la transformation de produits agricoles et alimentaires, l'agriculture de haute technologie orientée vers une économie circulaire, la transition verte, l'adaptation au changement climatique.

Les deux parties ont discuté des solutions pour les problèmes en suspens et des orientations pour la coopération, en particulier la coordination dans la mise en œuvre efficace de l'EVFTA.

Au cours des cinq premiers mois de 2022, le commerce bilatéral a augmenté de 15 % pour atteindre 26,25 milliards de dollars. - VNA