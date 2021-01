L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé le 14 janvier à Hanoï la troisième conférence du Présidium pour le mandat 2019-2024, pour résumer les travaux en 2020, déployer les orientations et tâches pour l'année 2021 et approuver un certain nombre de travaux importants de l'Union.

Lors de la conférence, 100% des membres du Présidium de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam ont élu Nguyen Van Doanh vice-président de l'union pour le mandat 2019-2024.

Prenant la parole à la conférence, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a déclaré que 2020 était une année spéciale pour le monde et le Vietnam. Dans le contexte de pandémie du COVID-19, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a fait des efforts pour surmonter les difficultés, s'adapter activement au nouveau contexte et mener à bien ses tâches.

En 2020, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a conduit des activités de « diplomatie des peuples » par le biais de la connexion en ligne, a régulièrement partagé des informations sur l’épidémie et le succès du Vietnam dans la lutte contre le coronavirus.

L'union a rapidement soutenu les partenaires dans ce combat. Selon les statistiques, elle a offert près de 900.000 masques, 5.500 vêtements de protection médicale; plus de 3.100 bouteilles de gel désinfectant des mains, d’une valeur totale d'environ 13 milliards de dongs (près de 560.000 dollars) aux habitants de pays étrangers.

En outre, l'union a appelé des organisations non gouvernementales (ONG) et entreprises étrangères à soutenir le peuple vietnamien dans sa lutte contre l’épidémie. À ce jour, 115 ONG étrangères ont fourni au Vietnam des biens, des produits de première nécessité, du matériel médical et de l’argent, d’une valeur totale de plus de 6,5 millions de dollars.

Elle a informé rapidement des activités de « diplomatie des peuples », a participé activement à la promotion du Vietnam et à la lutte pour protéger la souveraineté maritime et insulaire du pays.

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam organise la troisième conférence du Présidium pour le mandat 2019-2024. Photo : VNA



Lors de la conférence, les délégués ont discuté et convenu de la direction du travail pour 2021. L'union renforcera les activités de paix, de solidarité et d'amitié avec les pays voisins, dont le Laos, le Cambodge, la Chine, les pays de l'ASEAN, les partenaires stratégiques, les partenaires intégraux et les amis traditionnels. Elle intensifiera la coopération avec les partenaires pour régler les conséquences de la guerre, de l'agent orange, des bombes et des mines, des catastrophes naturelles, la prévention et le contrôle des épidémies, et mobilisera des amis internationaux pour soutenir la position du Vietnam sur sa souveraineté maritime et insulaire en Mer Orientale.

L'union participera également activement et efficacement au programme des Nations Unies pour le développement durable jusqu'en 2030; mobilisera l'opinion publique internationale pour soutenir le Vietnam et s'opposer aux opinions fausses et hostiles contre le Vietnam. Elle participera également à l’organisation du 22e Congrès du Conseil mondial de la paix en 2021. -VNA