Prague (VNA) - Un échange diplomatique a eu lieu du 12 au 14 juillet en République tchèque à l’initiative de Jan Zahradil, président du groupe de parlementaires Union européenne (UE)-Vietnam, et de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe.



L’échange diplomatique, auquel se sont joints les ambassadeurs vietnamiens en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne et en Autriche, vise à mettre à jour la situation et les perspectives de l’UE pour le développement de ses relations dans le futur.



S'exprimant lors de cet événement, Jan Zahradil, qui est également membre du Parlement européen (PE), l'a décrit comme une preuve de la coopération et de l'amitié, ainsi que du sentiment des parlementaires européens vis-à-vis du Vietnam.



Au nom des diplomates, l’ambassadeur vietnamien Ho Minh Tuan a salué cette initiative et a remercié Jan Zahradil pour ses contributions au développement des relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la République tchèque, ainsi qu’aux négociations et à la signature récente de l'Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA).



L’ambassadeur vietnamien en Pologne, Vu Dang Dung, a espéré que les parlementaires européens continueront à apporter leur soutien afin que l’EVFTA soit rapidement ratifié.



Pour sa part, Jan Zahradil a déclaré que l'échange diplomatique devrait devenir un événement annuel et s'est engagé à faire tout son possible pour resserrer les relations entre le Vietnam et l'UE. Il s'est également engagé à promouvoir la ratification rapide de l’EVFTA et a demandé aux ambassadeurs vietnamiens dans les pays membres de l’UE de s'associer à ses efforts. - VNA