Hanoï (VNA) - Lundi 24 octobre à Hanoï s'est tenu le séminaire "Renforcement de l'application des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la culture et de la créativité au Vietnam".

L’occasion pour des scientifiques, gestionnaires, entreprises, organismes et individus de discuter de l'état actuel de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la culture et de la créativité au Vietnam, et de proposer des mesures pour améliorer la capacité des gestionnaires.

Le projet « Renforcement de l'application des droits de propriété intellectuelle au Vietnam » est mis en œuvre par l'Institut national de la culture et de l'art (VICAS) en collaboration avec le Département des droits d'auteur du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, avec le soutien du Fonds international pour la diversité culturelles (FIDC) dans le cadre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO.

Mis en œuvre de mars 2022 à mars 2023, ce projet comprend une série d'activités visant à améliorer la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle au Vietnam.

Il contribue également à la mise en œuvre des tâches énoncées dans la Stratégie nationale sur le développement des industries culturelles d'ici 2030 avec vision à l'horizon 2050, .-VNA