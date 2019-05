La secrétaire adjointe du Comité du Parti à Ho Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung, et le vice-président de la Commission centrale de sensibilisation et d’entraînement du Parti du Peuple cambodgien (CPP). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La secrétaire adjointe du Comité du Parti à Ho Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung, a reçu vendredi une délégation de la Commission centrale de sensibilisation et d’entraînement du Parti du Peuple cambodgien (CPP), conduite par son vice-président Cheam Sophal.

Mme Vo Thi Dung a déclaré que Ho Chi Minh-Ville et les autres provinces du Vietnam feraient de leur mieux pour développer l'amitié traditionnelle entre les deux pays, conformément à la devise ''Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, solide et durable'' .

Elle a souligné que dans le processus d'intégration internationale, le Parti communiste du Vietnam et le CPP devraient continuer à échanger en matière de sensibilisation auprès des masses, en particulier des jeunes cadres, à la solidarité et l’entraide entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le Comité du Parti à Ho Chi Minh-Ville est prêt à créer les meilleures conditions pour promouvoir la coopération avec le Cambodge en général et ses localités en particulier, a-t-elle ajouté.

De son côté, Cheam Sophal a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Selon Cheam Sophal, la délégation cambodgienne effectue une visite de travail au Vietnam pour acquérir des informations sur la recherche théorique et la formation du personnel du Vietnam

Il a espéré que, dans le temps à venir, les deux pays continueraient de maintenir leurs relations de soutien mutuel pour un développement commun. -VNA