Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, président du Comité national de sécurité de l'aviation civile a présidé ce jeudi 24 février une réunion pour faire le bilan ses travaux en 2021, déployer ses travaux pour 2022.

Selon le rapport présenté par le vice-ministre des Transports, Le Anh Tuan, en 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19, le nombre des vols, des passagers, des bagages, du revenu et des bénéfices du secteur a grandement chuté. Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté l’année dernière 14 millions de passagers, en baisse de 51,7% par rapport à la même période de 2020.

Pour le travail d'assurer la sûreté de l'aviation, les violations de la sûreté aérienne ont été prévenues et traitées en temps opportun, sans causer de graves dommages à la sécurité aérienne. En 2021, il n'y a pas d'accidents d'aviation, ni d'incidents graves.

S’exprimant à la réunion, Pham Binh Minh a affirmé l'importance de la sécurité et de la sûreté de l'aviation dans le contexte actuel. En 2022, le gouvernement met en œuvre fortement le programme de relance socio-économique. Par conséquent, les activités de transport augmenteront en raison de la demande croissante de voyages et de l'ouverture économique. Cela pose des tâches importantes pour assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation.



Le vice-Premier ministre a suggéré que le ministère des Transports continue de revoir et de perfectionner l'institution, de modifier et de compléter un certain nombre de contenus de la Loi sur l'aviation, en accordant une attention particulière à l'amélioration de la capacité de garantir la sécurité aérienne dans la nouvelle situation.



En outre, il a demandé élaborer un plan pour surveiller et assurer la sécurité aérienne lors de l'augmentation de la fréquence des vols. -VNA