Hanoi, 16 juin (VNA) - Avec une population de plus de 143 millions d'habitants, dont une classe moyenne est en croissance, la Fédération de Russie est considérée comme un marché potentiel pour les produits vietnamiens. A quoi s’ajoute une communauté de plus de 100.000 Vietnamiens qui constitue un relais important et une clientèle cible pour les entreprises vietnamiennes.

Transformation de crevettes dans une entreprise. Source: SGGP



Un marché très demandeur en produits importés



Avec un revenu moyen par habitant d’environ 17.000 dollars par an, une classe moyenne en augmentation (représentant 10%- 25%), la Russie est un marché prometteur pour les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam.



Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne en octobre 2016, les droits d'exportation de nombreux produits sont tombés à 0%, ce qui crée des conditions favorables à l'entrée de produits vietnamiens en Russie. Le marché russe a de forts besoins en produits textiles, chaussures, produits agricoles,… Les Russes sont très friands de produits à base de pangasius et de crevettes.



Selon M. Dmirtriy Makarov, représentant de la chambre du commerce et de l’industrie de la Russie à Ho Chi Minh-Ville, les Russes aiment les mangues et les importations de fruits vietnamiens ont fortement augmenté en 2018. En comparaison avec les autres types de mangues importés en Russie, les mangues vietnamiennes sont plus délicieuses. Aussi les producteurs et les entreprises vietnamiennes devraient-ils accroître leurs exportations vers la Russie.



M. Nguyen Van Tu, directeur adjoint de la société de conserves alimentaires Minh Phat, a fait savoir que sa société a participé à plusieurs reprises à des foires en Russie afin de chercher des partenaires pour exporter du thon en conserve sur ce marché. « Les produits Minh Phat sont principalement exportés vers le marché du Moyen-Orient et nous cherchons à étendre ce marché à la Russie », a-t-il précisé.



