Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Le Bureau permanent du Comité national du Mékong du Vietnam a dressé le bilan de son travail de 2019 et défini son plan pour 2020 lors d’une réunion tenue le 24 décembre à Hanoï.



Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành, le Bureau permanent du Comité national du Mékong du Vietnam devra continuer à promouvoir la coopération au sein de la Commission internationale du Mékong, à échanger des informations avec ses membres par le biais du réseau des agences d’assistance et à tirer parti des expériences internationales dans la gestion efficace des ressources.-VOV/VNA