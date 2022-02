Lors de la conférence virtuelle « Rencontre au début du printemps 2022 ». Photo : VNA

S'exprimant lors de la conférence, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a souligné que le développement du partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine est toujours une priorité dans la politique extérieure du Vietnam.En ce sens, il a proposé aux localités susmentionnées de continuer à maintenir les échanges à tous les niveaux à travers des formats flexibles, tout en partageant les expériences en matière de planification du développement socio-économique, notamment dans l'élaboration de groupes de politiques et de solutions intégrales au cours du processus de relèvement rapide et de développement durable.Les localités devraient également mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants, ainsi que trouver une solution appropriée à la congestion des marchandises aux portes des frontières, a-t-il suggéré.Il a exhorté les parties à promouvoir la coopération dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et d'autres maladies infectieuses, en plus de la matérialisation des trois documents relatifs à la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et d'autres accords connexes.A cette occasion, un protocole d'accord de coopération amicale a été signé entre les comités du Parti des provinces de Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh et Ha Giang et le Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi pour la période 2022-2026.Dans le cadre du programme, la treizième réunion du Comité de travail conjoint entre les deux parties et des activités d'échange entre les autorités sanitaires des quatre provinces frontalières vietnamiennes et de la région autonome Zhuang du Guangxi ont également eu lieu.- VNA