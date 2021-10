La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le ministre bulgare des Affaires étrangères Svetlan Stoev. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant sa visite officielle en Bulgarie, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré, dans l'après-midi du 26 octobre à Sofia, le Premier ministre par intérim de Bulgarie Stefan Yanev et le ministre bulgare des Affaires étrangères, Svetlan Stoev.

Lors de séances de travail avec le Premier ministre par intérim de Bulgarie Stefan Yanev, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Bulgarie dans tous les secteurs.

La réunion entre la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le Premier ministre par intérim de Bulgarie Stefan Yanev. Photo: VNA

Elle a souligné le développement des relations politiques et diplomatiques entre les deux nations ces derniers temps, en particulier l'échange de délégations de haut niveau et l'étroite collaboration au niveau international et lors des forums régionaux.

Les deux gouvernements devraient promouvoir davantage les échanges et les contacts entre les ministères et les secteurs, en particulier ceux chargés de l'économie, afin de trouver des mesures concrètes pour renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays, a-t-elle déclaré.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le Premier ministre par intérim de Bulgarie Stefan Yanev. Photo: VNA

Elle a également exprimé l'espoir que le gouvernement bulgare soutienne le retrait de la carte jaune sur la pêche INN de la Commission européenne appliquée aux produits aquatiques vietnamiens, tout en affirmant que le Vietnam est disposé à créer des conditions favorables aux activités des entreprises bulgares au Vietnam, notamment dans les domaines de la pharmacie, agroalimentaire et informatique.

Elle a également appelé à une coopération accrue dans les domaines de la défense-sécurité, de l'éducation-formation, de la culture-art, du travail, de l'innovation et des énergies propres, entre autres.

Le Premier ministre par intérim de Bulgarie Stefan Yanev a affirmé que le Vietnam était le partenaire prioritaire de la Bulgarie en Asie, c'est pourquoi son gouvernement travaille avec le Parlement pour la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne.

Il a également convenu d'intensifier la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier l'économie, le commerce et l'investissement, et a confirmé que la partie bulgare achèvera bientôt les procédures pour signer des accords de coopération dans la culture et le tourisme.

Auparavant, Anh Xuan avait rencontré le ministre bulgare des Affaires étrangères Svetlan Stoev, qui avait déclaré que les deux pays devaient renforcer le dialogue de haut niveau et les contacts bilatéraux et tenir des consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Le même jour, la vice-présidente a assisté au colloque d'affaires Vietnam-Bulgarie, avec la participation de nombreuses entités des deux États.-VNA