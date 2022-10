Photo: VNA

Rome (VNA) - Une délégation de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti Tran Duc Quan, a effectué du 23 au 25 octobre une visite de travail en Italie.

Lors d'une séance de travail avec le maire de la ville de Côme, Alessandro Rapinese, Tran Duc Quan, également président du Comité populaire provincial, a souhaité que les deux parties renforcent la compréhension mutuelle et la coopération gagnant-gagnant, notamment dans la production et la conception de la soie.

Tran Duc Quan a présenté les potentiels et les forces de coopération de la province de Lam Dong, affirmant que Lam Dong est l'une des localités du Vietnam ayant un rythme de croissance socio-économique rapide, avec deux secteurs en développement que sont les services et l'agriculture de haute technologie. La province encourage l'exportation de biens et produits clés vers d'autres pays, en particulier le café, les légumes, les fruits et les produits en soie.

Le secteur du tourisme de la province de Lam Dong s'est progressivement développée et constitue une force motrice de la province.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lam Dong, Tran Duc Quan (droite) et le maire de la ville de Côme, Alessandro Rapinese. Photo: VNA

L'industrie de la soie de Lam Dong a besoin de la technologie avancée de production de soie de Côme pour mieux commercialiser les produits en soie de Lam Dong sur les marchés internationaux.

L’ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung s’est déclaré convaincu que la coopération entre Lam Dong et Côme créeraient de beaux produits compétitifs, desservant le marché haut de gamme en pleine croissance au Vietnam ainsi que dans le monde.

A cette occasion, l'ambassadeur Duong Hai Hung a également échangé un certain nombre d'activités pour améliorer l'image du Vietnam à Côme et l’image de Côme au Vietnam dans le cadre du programme de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Italie (1973-2023).

Lors de son séjour à Côme, la délégation de Lam Dong a eu une rencontre avec les responsables de la Chambre de commerce de Côme - Lecco, de la Fédération des propriétaires de Côme, de la Fédération de l'artisanat de Côme et les principales entreprises de Côme dans le domaine de la production de soie, des textiles, de la mode, de l'habillement... –VNA