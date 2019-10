Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville souhaite continuer à promouvoir une coopération efficace avec les localités allemandes, contribuant au développement des relations entre les deux pays, en faveur de la paix et du développement.

C’est ce qu’a affirmé Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, lors d'une cérémonie célébrant le 29e anniversaire de la Journée de la réunification de l'Allemagne (3 octobre), organisée mercredi par le consulat général d'Allemagne à Ho Chi Minh-Ville.

Vo Van Hoan a souligné que l’amitié et la coopération entre les deux pays avaient été de plus en plus actives, approfondies, efficaces et complètes ces dernières années. Les deux parties échangent souvent des délégations de tous niveaux. Le Vietnam considère toujours l’Allemagne comme un partenaire important et fiable et son plus grand partenaire commercial en Europe. Sur la base de ces bonnes relations, dans les années à venir, les deux pays continueront à développer une coopération étendue et efficace dans tous les domaines, en particulier dans le commerce, s’orientant vers le 45e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2020.

Selon lui, Ho Chi Minh-Ville est fière de contribuer au développement général des relations bilatérales avec des résultats encourageants. Dans le domaine économique, les échanges commerciaux entre Ho Chi Minh-Ville et l'Allemagne ont atteint deux milliards de dollars en 2018, soit le quinzième des échanges commerciaux entre les deux pays.

L’Allemagne compte actuellement 151 projets d’investissement dans de nombreux domaines tels que transformation, fabrication, sciences et technologies, transports et entreposage. La ville abrite également des projets phares dans le cadre des relations bilatérales, tels que la ligne de métro N° 2, la Maison d’Allemagne, l’Ecole internationale d’Allemagne. Ho Chi Minh-Ville mène également de nombreuses activités pour promouvoir la coopération avec des localités allemandes, telles que la ville de Francfort, l'État de Thuringe...

Mme Josefine Wallat, consule générale d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, s’est déclarée réjouie du bon développement des relations entre l'Allemagne et le Vietnam, dont Hô Chi Minh-Ville dans de nombreux domaines, avant d’indiquer qu’en 2020, le Vietnam sera le président de l’ASEAN et l’Allemagne assumera la présidence de l’UE. Ce sera également l’année où les deux pays célébreront le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Un jalon important dans la promotion de la coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce.

Selon Mme Josefine Wallat, l'Allemagne et le Vietnam sont tous deux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020, ce qui implique de faire des efforts pour un monde meilleur et la promotion de la coopération internationale pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde entier. -VNA