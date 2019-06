La rencontre entre l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan (deuxième à gauche), et le gouverneur d'Ustecky, Oldrich Bubenicek (deuxième à droite), le 21 juin. Photo: VNA

Prague (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan, a eu le 21 juin une séance de travail avec des autorités d’Ustecky pour promouvoir la coopération entre cette province tchèque et les localités vietnamiennes.

Lors de cette séance de travail, l’ambassadeur vietnamien a rappelé deux événements importants des relations Vietnam-République tchèque en 2019. Il s’agissait de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en République tchèque, en avril dernier, et celle au Vietnam du premier vice-président de la Chambre des députés de République tchèque, Vojtech Filip, au début de ce mois-ci. Au cours de ces visites, les deux parties avaient affirmé leur volonté de renforcer leurs relations dans le commerce et l’investissement, et convenu de coopérer dans les domaines de l’éducation et de la santé, et de développer la coopération décentralisée.

Selon le diplomate vietnamien, l'année 2020 sera un jalon important pour le Vietnam et la République tchèque qui célébreront le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. L’ambassade du Vietnam souhaite que l'administration d’Ustecky participe à l’organisation des célébrations, a affirmé Ho Minh Tuan.

L'ambassadeur vietnamien a ensuite appelé Ustecky à continuer à rechercher les possibilités de coopération avec les localités vietnamiennes. Selon lui, les entreprises d'Ustecky peuvent se rendre au Vietnam pour y explorer des opportunités d'investissement.

Pour sa part, le gouverneur d'Ustecky, Oldrich Bubenicek, a annoncé qu’au printemps prochain, une délégation se rendrait dans la province de Kien Giang pour chercher à réaliser les engagements pris par les deux localités à l’occasion de la visite à Ustecky de représentants de Kien Giang en 2017.

Située dans le nord-ouest de la République tchèque, à environ 100 km de Prague, Ustecky est un pôle industriel majeur du pays où un grand nombre de Vietnamiens travaillent et vivent.

Appréciant le dynamisme et la responsabilité des Vietnamiens dans sa localité, Oldrich Bubenicek a annoncé qu’un nouveau centre commercial des Vietnamiens serait inauguré prochainement.-VNA