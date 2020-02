Réunion du Comité chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger de Ho Chi Minh-Ville pour fixer les mission pour 2020. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Lors d'une réunion tenue le 28 février, le Comité chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet kieu) de Ho Chi Minh-Ville a fixé des missions principales pour 2020 visant à rénover ses activités, à améliorer son rôle de passerelle reliant les Vietnamiens résidant à l’étranger et les populations de la ville.



En 2020, le Comité municipal chargé des Vietnamiens à l'étranger renforcera la consultation aux responsables locaux sur la promulgation des politiques, l’organisation des événements et activités liées aux Vietnamiens résidants à l’étranger. Il accéléra la sensibilisation de ces personnes aux politiques du Parti et à la loi de l’Etat et améliorera son rôle de passerelle pour les Viet Kieu.



Il collaborera étroitement avec les services, secteurs et localités de la ville pour organiser des colloques, échanges, programmes artistiques pour les Viet Kieu.



Le vice-directeur du Comité municipal chargé des Vietnamiens à l'étranger Vo Thanh Chat a déclaré qu’en 2019, le comité a accéléré la sensibilisation, le soutien, la mobilisation et la valorisation des ressources des Vietnamiens à l’étranger, contribuant ainsi à l’édification et le développement de la ville.



L’année dernière, le Comité municipal chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a accueilli plus de 1.500 Viet Kieu souhaitant étudier des politiques et formalités administratives de la ville. Le volume de devises étrangères transférées par les Viet kieu à Ho Chi Minh-Ville a atteint environ 5,6 milliards de dollars dont la plupart investi dans la production et les affaires.



Ho Chi Minh-Ville recense environ 3.000 entreprises appartenant à des Viet Kieu, lesquelles représentent 45.000 milliards de dongs de capitaux. -VNA