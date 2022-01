Des touristes internationaux à Phu Quoc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une visioconférence pour faire le bilan du projet de "Soutien du Conseil consultatif du tourisme pour créer un fonds pour le développement du tourisme et améliorer la compétitivité des destinations" a eu lieu le 18 janvier.

L'événement a vu la présence du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung, des représentants de l'Administration nationale du tourisme, de la Délégation de l'Union européenne au Vietnam, des dirigeants des Services de la culture, des sports et du tourisme, et des associations du tourisme de 15 villes et provinces, etc.

Le Conseil consultatif du tourisme (TAB) a collaboré avec le Comité de recherche et de développement de l'économie privée (Comité IV) pour rendre compte des résultats du projet pilote visant à développer l'indice de compétitivité du voyage et du tourisme (Travel and Tourism Competitiveness Index - TTCI) en 2021.

Des touristes internationaux au patrimoine culturel mondial de My Son. Photo: VNA

Prenant la parole lors de la visioconférence, le ministre Nguyen Van Hung a déclaré que la publication des résultats de l'indice de compétitivité des destinations touristiques provinciales du Vietnam était une étape nécessaire pour que le pays accélère la reprise du tourisme.

Peu de temps avant la pandémie de COVID-19, le tourisme contribuait à près de 10% au PIB. S'il n'est pas affecté par l'épidémie, le secteur touristique apportera une contribution positive au développement national.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également avancé des orientations et propositions pour rouvrir le marché du tourisme sur la base d'une adaptation sûre, d'un contrôle flexible et efficace de l'épidémie.

Lorsque l'indice de sécurité est placé au plus haut, le Vietnam sera toujours une adresse sûre pour les touristes dans le contexte d'épidémie. -VNA