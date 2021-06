L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Ha Kim Ngoc. Photo: VNA

Washington (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Ha Kim Ngoc a rencontré le 24 juin le sénateur républicain Dan Sullivan, dans l'État américain d'Alaska, afin de stimuler le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors de la rencontre, les deux parties se sont déclarées réjouies du développement rigoureux dans les relations bilatérales et ont discuté des mesures visant à porter le partenariat intégral Vietnam-États-Unis à une nouvelle hauteur.

Elles ont notamment convenu de renforcer la coopération dans l'énergie, l'agriculture et le tourisme. En outre, le sénateur Dan Sullivan a affirmé que l'État d'Alaska souhaitait renforcer la coopération sur le commerce du gaz naturel liquéfié commercial ( GNL) avec le Vietnam.

Concernant la lutte contre le COVID-19, l'ambassadeur Ha Kim Ngoc a apprécié la décision du gouvernement américain d'inclure le Vietnam dans la liste des pays recevant un soutien d'accès aux vaccins anti-COVID-19.

Ha Kim Ngoc et Dan Sullivan ont convenu de l'importance pour les deux pays de maintenir un dialogue constructif pour résoudre les différends.

Le diplomate vietnamien a également proposé au sénateur Dan Sullivan et au Sénat américain d'accorder des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre efficacement le partenariat Mékong-États-Unis. Les deux parties ont partagé leur point de vue, selon lequel les États-Unis devrait jouer le rôle constructif, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération, du développement et de l'ordre basé sur des règles en Mer Orientale, dans l'Océan indien et l'Asie-Pacifique. -VNA