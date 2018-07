Photo: VNA



Washington D.C. (VNA) - Une haute délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne conduite par son vice-président, le général Do Ba Ty, effectue du 21 au 27 juillet une visite de travail aux États-Unis.

Cette visite vise à renforcer la coopération et l'échange entre les députés des deux pays, contribuant à l'accélération du partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Durant son séjour, Do Ba Ty a travaillé avec des congressmen américains représentant des Comités des forces armées, d'appropriations et des finances du Sénat américain, des Commissions des forces armées de la Chambre des représentants, des co-présidents du groupe de l’ASEAN (ASEAN Caucus) du Congrès américain. Il a également rencontré le secrétaire adjoint à la Défense Patrict Shanahan, le général Keith Kellogg, conseiller à la sécurité nationale du vice-président.

Lors de ces rencontres, Do Ba Ty a affirmé que le Vietnam est déterminé à la ligne extérieure indépendante, autonome, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, notamment à consolider et à développer le partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

A cette occasion, la partie vietnamienne a informé des contenus de coopération auxquels les députés des deux pays doivent s'intéresser dans les secteurs législatif et de supervision, des questions fondamentales qu'ils doivent accélérer dans les temps à venir, de concert avec les deux gouvernements, dans les secteurs de l'économie, du commerce, de la sécurité et de la défense. En outre, les deux parties doivent se concentrer sur le règlement des conséquences laissées par la guerre tels que la décontamination de l'agent orange dans les localités vietnamiennes, le soutien des victimes de l'agent orange, la neutralisation des bombes et mines, la recherche des soldats portés disparus des deux parties, afin d'établir l'amitié et de partager la douleur du peuple des deux pays.

Lors de l'accueil des représentants d'entreprises américaines, des députés vietnamiens ont informé les représentants d'entreprises américaines des politiques et de la loi ayant des impacts sur le climat d’affaires et d’investissement au Vietnam. Ils ont également expliqué des questions liées à la Loi sur la cyber-sécurité, la politique fiscale pour que ces entreprises américaines mènent leurs affaires au Vietnam en toute quiétude.

L’AN vietnamienne s’intéresse toujours à l’élaboration des lois appropriées pour garantir les intérêts et l’égalité aux investisseurs dans et hors du pays et les intérêts communs du Vietnam.

Les députés et officiels américains ont partagé leur point de vue sur l’importance du partenariat intégrale Vietnam-Etats-Unis, tenu en haute estime la visite de la haute délégation de l’AN vietnamienne aux Etats-Unis. Cette visite coïncide au moment où le Congrès des Etats-Unis discute des contenus importants sur les relations entre les deux pays.

Les deux parties partagent des intérêts communs dans la résilience au changement climatique et à la montée des océans, et pour la sécurité, la paix et la coopération en Asie-Pacifique. Les deux pays doivent accélérer leur relation économique, commerciale, de sécurité et de défense. Dans le futur, la mission humanitaire et le règlement des conséquences de la guerre doivent être renforcés. Pour l’immédiat, les deux pays doivent intensifier l'échange de délégations de tous niveau, superviser et accélérer les accords déjà conclus.

Enfin, certains députés américains prévoient leur visite au Vietnam en automne prochain.-VNA