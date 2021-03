Renforcement du contrôle pour empêcher les entrées et sorties illégales. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les organes compétents vietnamiens travaillent activement avec ceux d’autres pays, notamment des pays partageant des frontières, y compris la Chine, pour prendre de meilleures mesures afin d’empêcher les entrées et sorties illégales par les frontières.



Lors de la conférence de presse périodique donnée le 11 mars à l’après-midi, Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que ces derniers temps, certaines localités avaient découvert des entrées illégales d’étrangers sur le territoire vietnamien. Selon elle, toutes ces personnes avaient été testées au coronavirus et mises en quarantaine. En cas de contamination, elles reçoivent un traitement et une fois la quarantaine terminée, elles sont traitées selon la loi vietnamienne.



Le Thi Thu Hang a affirmé que les ministères de la Défense et de la Sécurité publique, les Comités populaires des provinces frontalières avaient multiplié les contrôles et renforcé la gestion pour empêcher les entrées et sorties illégales, sanctionné sévèrement les violations de la loi.



Elle a partagé que les organes compétents vietnamiens avaient enquêté sur un certain nombre de cas liés à l’aide à l'entrée et la sortie illégales ou au séjour illégal d’étrangers sur le territoire national, et les avaient jugés rigoureusement. “La presse vietnamienne en a également rendu compte publiquement”, a-t-elle ajouté. -VNA