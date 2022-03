Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (gauche), et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, président du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernandez. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 25 mars, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'est entretenu par visioconférence avec Esteban Lazo Hernandez, président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, président du Conseil d'État de Cuba.



Les deux dirigeants ont affirmé que l'amitié et la solidarité fraternelles spéciales entre le Vietnam et Cuba étaient un bien précieux que les deux Partis, les deux États et les deux peuples devaient préserver, développer et transmettre aux générations futures.



Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec Cuba et continuerait de travailler en étroite collaboration avec lui pour mettre en œuvre les engagements et les contenus de la coopération bilatérale dans divers secteurs, dont la santé, la pharmacie, la prévention et le contrôle du COVID-19.



Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de continuer à renforcer l'échange de délégations de haut niveau et de tous niveaux sous des formes appropriées, d’organiser des séminaires, des conférences, des échanges d'experts pour partager les enseignements sur les réformes, notamment sur l’édification et le perfectionnement de l’Etat de droit sociale...



Les deux présidents de l'Assemblée nationale ont affirmé qu'ils continueraient à créer les conditions les plus favorables en termes de mécanismes et de politiques aux entreprises vietnamiennes investissant à Cuba. Ils ont convenu de continuer à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour la développer à la hauteur de l’amitié spéciale Vietnam – Cuba. Ils ont également décidé de promouvoir la coopération dans l’agriculture, la pêche, la santé, les biotechnologies, le tourisme...



Esteban Lazo Hernandez a déclaré que Cuba éliminera les difficultés pour faciliter les investissements vietnamiens sur son sol, souhaitant que les deux pays élargissent leurs programmes de coopération dans la culture de riz inondé et de caféiers, l’aquaculture...



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a annoncé que l’Assemblée nationale vietnamienne accorderait prochainement à l’organe législatif cubain des équipements informatiques pour l’aider à améliorer l’efficacité de ses activités. Il a également invité Esteban Lazo Hernandez à effectuer une visite au Vietnam. Le dirigeant cubain a aussi invité le président de l’Assemblée nationale vietnamienne à se rendre à Cuba. -VNA