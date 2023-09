Entretien entre Truong Thi Ngoc Anh et Gerardo Hernández Nordelo. Photo: VNA Entretien entre Truong Thi Ngoc Anh et Gerardo Hernández Nordelo. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par sa vice-présidente Truong Thi Ngoc Anh, s'est rendue à Cuba du 23 au 27 septembre et a participé au Congrès national des Comités de défense de la révolution (CDR).Les CDR sont une organisation populaire créée par le dirigeant Fidel Castro le 28 septembre 1960, pour détecter et détruire tous les complots visant à saboter la révolution par des forces hostiles à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ce Congrès national a rassemblé plus de 480 délégués des CDR de Cuba, ainsi que des délégations du Mexique, de l'Uruguay, du Venezuela, de l'Espagne, de l'Équateur, des États-Unis, du Brésil et de la Russie.En visite à Cuba, Truong Thi Ngoc Anh et la délégation vietnamienne ont eu un entretien avec Gerardo Hernández Nordelo, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba et président des CDR.Les deux parties se sont informées de la situation des relations entre les deux pays et de certaines activités marquantes des deux organisations. Elles ont discuté de la coopération pour cette année et les années suivantes, dans le but de maintenir la stabilité et l'ordre social, de soutenir les intérêts de chaque pays sur la base du droit international. Les deux parties ont exprimé leur désir de continuer à consolider et à resserrer davantage l'amitié traditionnelle particulière, la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les deux État et les deux peuples.