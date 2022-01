Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong (droite), et le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 8 janvier à Hanoï le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam.



A cette occasion, le dirigeant lao a remercié le Vietnam pour ses aides importantes, opportunes et efficaces au Laos, notamment dans la réponse au COVID-19. Il a déclaré que le Parti, l’Etat et le peuple lao feraient de leur mieux pour développer les relations spéciales avec le Vietnam.



Le Premier ministre lao a informé le leader du PCV de la situation de son pays, de la mise en oeuvre de la Résolution du 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), des résultats de son entretien avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh tenu le même jour... Il a affirmé que le gouvernement lao continuerait de collaborer étroitement avec son homologue vietnamien pour bien mettre en oeuvre les accords bilatéraux et les activités inscrites dans le cadre de l’Année de la solidarité et de l’amitié Laos-Vietnam 2022.



Le secrétaire général du PCV a déclaré saluer la visite du Premier ministre lao au Vietnam, le lancement de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2022 et la 44e réunion du Comité intergouvernemental des deux pays.



Il a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance et une grande priorité au renforcement des relations spéciales avec le Laos. Il a souligné l'importance du renforcement constant des relations Vietnam - Laos pour la stabilité et le développement de chaque pays ainsi que pour la paix et la coopération dans la région et dans le monde.



Le secrétaire général a suggéré que les deux parties continuent d'approfondir leurs relations politiques, de renforcer leur coopération dans la défense et la sécurité, de créer de nouvelles avancées des relations bilatérales dans l’économie, la culture, l’éducation, et de collaborer étroitement pour organiser des activités significatives dans le cadre de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2022.