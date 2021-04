Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu le 2 avril une conversation en ligne avec son homologue lao, Saysomphone Phomvihane.



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a remercié Saysomphone Phomvihane d'avoir été le premier dirigeant à lui envoyer une lettre de félicitations à l’occasion de son élection au poste de président de l'Assemblée nationale vietnamienne le 31 mars.



Il a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance et donnait une priorité absolue à ses relations spéciales avec le Laos et que l’Assemblée nationale vietnamienne appréciait particulièrement les réalisations exceptionnelles dans les relations bilatérales au cours de ces derniers temps.



Vuong Dinh Hue s’est déclaré ravi d'apprendre que les travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos avaient été mis en œuvre dans les délais pour une mise en service en temps opportun pour organiser la première session de la nouvelle législature de l'Assemblée nationale du Laos.

Photo : VNA





Il a déclaré souhaiter accueillir le président de l'Assemblée nationale du Laos pour une visite officielle au Vietnam et que les deux Assemblée nationales collaborent pour renforcer la supervision des projets de coopération entre les deux pays et organiser des activités pour saluer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et le 45e de la signature de leur Traité d’amitié en 2022.



Après avoir félicité encore une fois Vuong Dinh Hue pour son élection au poste de président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Saysomphone Phomvihane a remercié le Vietnam pour son soutien à la construction du nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale du Laos.



Il a proposé que les organes législatifs vietnamien et lao poursuivent les échanges de délégations, organisent des formations et séminaires scientifiques pour améliorer les compétences des députés et des membres des conseils populaires provinciaux, continuent de collaborer au sein des forums internationaux pour maintenir la paix, la sécurité et le développement dans la région comme dans le monde...-VNA