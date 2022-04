Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, a rendu le 20 avril une visite de courtoisie au Secrétaire d'État au commerce et à la durabilité mondiale au ministère danois des Affaires étrangères, Steen Hommel, et au directeur au département asiatique du ministère danois des Affaires étrangères, Thomas Lehmann.



Les représentants du ministère danois des Affaires étrangères ont déclaré se réjouir du développement des relations entre leur pays et le Vietnam.



Le Danemark a été l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1971. En 2011, les deux parties ont établi un partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de la croissance verte, et en 2013, les deux pays ont transformé leurs relations en un partenariat intégral.



Sur le plan économique, en 2021, malgré le COVID-19, le commerce bilatéral s’est chiffré à 842,37 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 18%. La même année, le Danemark recensait 145 entreprises investissant au Vietnam avec un capital total de 466,17 millions de dollars. Il était ainsi classé 32e parmi les pays et territoires investissant au Vietnam. Au premier trimestre 2022, deux nouveaux projets danois ont été autorisés, dont un projet de Lego de plus d’un milliard de dollars.



L’ambassadeur Luong Thanh Nghi et les représentants du ministère danois des Affaires étrangères ont discuté de mesures pour continuer à renforcer le partenariat intégral, dont l’échange de délégations et la mise en œuvre du Plan d’action Vietnam-Danemark pour 2021-2022. -VNA