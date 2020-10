Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, lors du forum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels sur l'ASEAN, et le vice-minstre Senior aux Affaires étrangères du Japon, Takeo Mori, ont coprésidé le 14 octobre le 35e Forum ASEAN-Japon.

L’événement par visioconférence a réuni des officiels des pays membres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et un secrétaire général adjoint du bloc régional.

Les participants ont passé en revue la situation de la coopération ASEAN-Japon, y compris la mise en œuvre des résultats de la dernière conférence des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Japon et les préparatifs du 23e Sommet ASEAN-Japon.

Takeo Mori a affirmé que le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Suga poursuivrait la politique japonaise de promotion de la paix, de la stabilité, du dialogue et de la coopération dans la région. Il a également déclaré que le Japon soutenait les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific - AOIP), souhaitant travailler avec l'ASEAN pour mettre en œuvre ce point de vue.

Le vice-ministre japonais a déclaré que son pays soutiendrait l'ASEAN pour créer le Centre de l'ASEAN sur les urgences sanitaires et les nouvelles épidémies (ASEAN CDC), contribuant ainsi au renforcement des capacités régionales de santé et à la réponse aux nouvelles maladies infectieuses.

Il a souligné l'importance de la paix et de la stabilité dans la région et fait part de ses préoccupations concernant la situation en Mer Orientale. Il a appelé les parties à appliquer pleinement et effectivement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à parachever rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les pays de l'ASEAN ont déclaré apprécier le rôle du Japon dans la coopération régionale pour la paix, la stabilité et la prospérité commune. Ils ont remercié le Japon pour son engagement à contribuer à hauteur de 1 million de dollars au Fonds de réponse au COVID-19 et de 50 millions de dollars en faveur de la création du Centre de l'ASEAN sur les urgences sanitaires et les nouvelles épidémies (ASEAN CDC).

Les pays ont souligné que, dans le contexte difficile et complexe actuel, il était nécessaire de renforcer la coopération pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, ce qui relevait des intérêts communs de la région.

Représentant le Vietnam - coordinateur des relations de dialogue ASEAN-Japon, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a suggéré que les deux parties continuent à travailler étroitement en réponse au COVID-19. Il a partagé les opinions d'autres pays sur l'importance de la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales dans le contexte actuel. Il a réaffirmé la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale qui avait été affirmée lors du 36e Sommet de l'ASEAN en juin 2020 et de la 53e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN en septembre 2020, dans le but de faire de la Mer Orientale une région maritime de paix, de sécurité et de stabilité. -VNA