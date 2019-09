La délégation vietnamienne avec des spécialistes britanniques. Photo : VNA



Londres (VNA) – Une délégation de la Commission économique du Comité central du Parti, conduite par son vice-président Nguyen Hong Son, a effectué du 26 au 31 août une visite de travail au Royaume-Uni.

Cette visite avait pour objet d’étudier des expériences britanniques liées aux politiques de développement industriel, de l’innovation, des sciences et des technologies, ainsi que d’adaptation au changement climatique... Elle avait également permis de rechercher des mesures pour renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni, notamment dans le commerce et l’investissement.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec plusieurs ministères et organes britanniques chargés des entreprises, de l’énergie, des stratégies industrielles, des affaires rurales, des infrastructures, des changements climatiques... Elle a rendu visite à l’Université de Cambridge, rencontré des professeurs britanniques et travaillé avec Edward Vaizey, envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Vietnam.

Lors de ces rencontres, la partie britannique a affirmé le développement rapide de la coopération entre le Royaume-Uni et le Vietnam dans tous les domaines, allant de la politique aux échanges entre habitants en passant par l’économie et l’éducation. Elle a également rappelé que les deux pays fêteraient en 2020 le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique.

Le chef de la délégation vietnamienne, Nguyen Hong Son, a souligné que le Vietnam et le Royaume-Uni possédaient d’énormes potentiels de coopération dans l’économie, les sciences et technologies, l’innovation, la résilience aux changements climatiques… Il a déclaré souhaiter que les deux pays intensifient leur collaboration pour promovoir un accord de libre-échange bilatéral après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. -VNA